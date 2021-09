My Heart Goes (La Di Da), un son signé Becky Hill & Topic à écouter sur Virgin Radio !

Révélé au grand public en 2012 grâce à l'émission The Voice au Royaume-Uni, Becky Hill va rapidement décrocher un contrat avec une maison de disques. Après plusieurs collaborations aux côtés d'artistes tels que Wilkinson ou Rudimental, la jeune chanteuse persévérante révèle ses premiers titres en solo. En 2019, elle dévoile Get To Know, son premier disque en solo, qui sera suivi en 2021 par Only Honest On The Weekend. Sur ce projet, on y retrouve le titre My Heart Goes (La Di Da), en collaboration avec Topic. Un véritable tube en puissance qui a déjà été streamé près de 10 millions de fois et que vous pourrez retrouver sur les ondes de Virgin Radio ou directement en écoutant nos webradios !

A noter également que Becky Hill a récemment collaboré avec David Guetta sur le titre Remember. Une période clé de sa carrière que la chanteuse avait décrit lors d'une récente interview : "Toute ma carrière a été façonnée pour ce moment. J’ai un single bouillant avec David Guetta, un album où j’ai passé la plupart de ces dernières années à le parfaire qui va enfin sortir. J’ai vraiment travaillé corps et âmes pour atteindre cette étape, cela n’a pas été simple mais j’y suis enfin arrivé. Aujourd’hui, je sais que tout ce parcours est mérité que ce soit grâce à la créativité, au travail acharné ou à la vision artistique que je me fixe depuis toutes ces années".