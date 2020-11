My Head and My Heart : le nouveau titre d'Ava Max est inspiré d'un célèbre tube (AUDIO)

Depuis près de deux ans, elle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière ! Sweet but psycho, Kings and Queens et, plus récemment, Who's Laughing Now, Ava Max n'a que 26 ans mais elle a déjà tout d'une grande ! Il y a quelques semaines, nous l'avions reçu à l'occasion du Lab Virgin Radio. Un moment exceptionnel durant lequel elle nous a raconté ses débuts mais aussi cette rage de réussir et ce besoin de travail incessant qui l'habitent. Et en parlant de travail, il semblerait que quelques semaines seulement après la sortie de son album, Heaven & Hell, la chanteuse ait déjà décidé de dévoiler un nouveau titre inédit. Annoncé quelques jours seulement avant sa sortie, My Head and my Heart est d'ores et déjà disponible en écoute sur les plateformes de musique à la demande. On vous laisse juger par vous-même !

La mélodie ne vous rappelle rien ? Où étiez-vous en 2000 lors de la sortie de Around the World (La La La La La), l'un des titres les plus écoutés de l'année et signé du groupe de dance allemand ATC ? C'est donc ce célèbre tube, lui-même inspiré d'un chant russe appelé la Pesenka, qu'a décidé de reprendre Ava Max pour son dernier projet. "J'ai travaillé sur My Head and My Heart en studio cet automne et j'attendais le bon moment pour le partager. Je suis tellement excitée qu'il soit sorti aujourd'hui, et j'ai hâte que tout le monde l'entende !" a confié la jeune artiste lors de cette sortie inattendue. Un bonheur partagé puisque ce titre va littéralement nous ramener deux décennies en arrière... C'est parti !