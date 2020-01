My Chemical Romance tease un retour imminent sur les réseaux sociaux

Le mois dernier, le groupe de rock alternatif faisait son grand retour sur scène à Los Angeles après six ans d'absence. Un record d'affluence qui aurait rapporté pas moins de 1,5 millions de dollars. Après avoir signifié qu'ils pourraient se produire au Royaume-Uni lors de plusieurs concerts à venir, My Chemical Romance continue de jouer avec les nerfs de ses fans en postant un cliché énigmatique sur Instagram. Sur la photo en noir et blanc, on aperçoit ce qui semble être une chambre d’hôpital et un lit ou un fauteuil recouvert d'un drap blanc. Le groupe ajoute un emoji vampire, ce qui n'est pas sans rappeler l'esthétique de leur Black Parade Tour datant de 2007.

Suite à la publication de ce post, les internautes se sont aussitôt emballés ! Si la plupart tombent d'accord sur le fait que des concerts vont être annoncés pour les mois à venir par My Chemical Romance, d'autres pensent davantage à la sortie d'un album de réédition ou même encore d'un opus inédit. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Il faudra toutefois se montrer patient et à l'écoute de la moindre informations... Comptez sur nous !