My Chemical Romance : Découvrez les dates reportées de la tournée en 2021 !

C'est officiel, My Chemical Romance vient d'annoncer les nouvelles dates de ses concerts aux États-Unis ! Après avoir dû annuler sa tournée de réunion suite à la crise sanitaire du coronavirus, le groupe américain vient de publier l'annonce officielle des dates reportées en 2021. C'est dans une longue publication que le groupe affiche les 21 concerts qu'ils tiendront à travers tout le pays ainsi qu'un texte précisant les difficultés qui touchent actuellement la société. "En tant que groupe, nous sommes profondément conscients des problèmes profonds et des questions cruciales auxquels le monde est confronté en ce moment. Ces questions changent toutes la vie, et nous les avons régulièrement à l'esprit. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration du monde par tous les moyens possibles. Nous ne voudrions jamais détourner l'attention des défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment, mais nous pensons que c'est la bonne chose à faire pour que les gens sachent que nous avons reprogrammé nos spectacles, afin que nous puissions leur offrir un remboursement des billets en ces temps de difficultés financières." précisent les membres du groupe avant de conclure sur une note d'espoir : "Il reste encore un long chemin à parcourir, et nous avons tous beaucoup à faire pour améliorer le monde. Nous sommes impatients de jouer pour vous. Prenez soin les uns des autres et de vous-mêmes. Nous vous verrons bientôt." Des paroles fortes qui devraient rassurer les fans mais qui montrent surtout l'aspect terre-à-terre de ces artistes...