Years & Years : Palo Santo, le court métrage dévoilé !

Le 6 juillet, Years & Years sortait leur second album Palo Santo suivi d’un court métrage du même nom. Rassemblés aux côtés du frontman Olly Alexander, Vithaya Pansringarm et Ben Whishaw apparus dans Only Gods Forgives pour l’un et dans Skyfall, pour l’autre. Dans un post Facebook, le leader nous raconte l’histoire du projet et ce qui l’a amené à travailler avec Fred Rowson, le réalisateur.

« Avant que je ne commence la musique pour cet album, j’ai rêvé de Palo Santo. J’ai fait un recueil de poèmes, de dessins, de photographies et d’autres petites choses qui m’inspiraient. J’ai commencé à composer. […] J’ai commencé à travailler avec Fred Rowson sur un film qui prenait la musique, les paroles et les thèmes de l’album et en faire une nouvelle histoire. Fred et moi avons passé de nombreuses nuits à se perdre dans Palo Santo, ce fut l’expérience la plus amusante que j’ai pu avoir. […] Je suis si fier et heureux de vous présenter Palo Santo, un conte de fée futuriste où les humains sont les seuls à ressentir quelque chose.» déclare-t-il.

On connaissait déjà le talent d’acteur du chanteur. Avant de se mettre en scène dans ce court métrage, on a pu le voir à l’affiche The Riot Club, il y a quelques années. Une expérience qu’il juge « horrible ». A la question d’une fan, il justifie : «Je n’ai jamais été dans un environnement avec autant d’hommes autour essayant de se mettre en valeur les uns les autres et on se sent comme… je ne sais pas, c’était un environnement bizarre.»

Pour les curieux et ceux qui rêvent d’un monde dystopique, n'hésitez pas à regarder l'intégralité du court métrage !