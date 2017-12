2018 n'est qu'à quelques encablures et avec les au-revoir de 2017 viennent l'heure des bilans de l'année écoulée. Mais à la rédac de Virgin Radio, point d'introspection traumatique ! Nous nous concentrons sur la musique et rien que la musique. Pour ce nouveau top, nous nous sommes penchés sur les vingt meilleurs titres de chansons françaises de ces douze derniers mois. Un classement - subjectif - qui permet d'asseoir la popularité de certains artistes comme Vianney, Louane ou encore Indochine et de mettre en lumière certains morceaux qui n'ont pas eu le succès mérité. C'est parti pour ce top 20 !

Petit Biscuit, jeune génie de l'électro - qui vient de fêter ses 18 ans ! - revient avec un nouvel album Presence. Un projet porté par Waterfall, un premier morceau envoûtant, comme il sait si bien les faire, gageure que la musique électronique française a encore de beaux jours devant elle !

Les vicissitudes de l'amour, Amir les connait et les chante ! Dans Etats d'Amour, premier extrait de son second album, Addictions, le chanteur évoque la routine du couple et décide de la briser en chanson ! Après un premier galop d'essai triomphant, Amir a voulu garder la même équipe artistique pour ce second projet aussi réussi.

Calogero et sa pop efficace reviennent en forme avec ce Fondamental, extrait du septième album studio de l'artiste : Liberté Chérie. Pour réaliser ce clip nostalgique - on y voit Calogero dans son appartement de jeunesse - le chanteur a fait appel au célèbre Claude Lelouch !

Si l'entêtant refrain de Tout va bien vous rappelle celui de Alors on danse, c'est que la talent d'Orelsan a su convaincre Stromae de sortir de sa retraite pour collaborer au titre. Le résultat est un morceau efficace permettant à Aurelien Contentin - état civil d'Orelsan - de s'inscrire définitivement dans le paysage musical français.

Après le succès incroyable de Fearless porté par l'excellent Homeless, Marina Kaye a décidé de garder la recette intacte mais en se mettant encore plus à nue. Explicit réussit l'exploit de marier une musique incisive et une intimité des thèmes qui n'a pas déçu les fans. La preuve avec On My Own, un pamphlet violent - notamment dans son clip - contre les trahisons amicales.

Difficile de ne pas être touché par les paroles de Si t'étais là. Louane s'adresse à sa maman disparue et se demande ce qu'elle penserait de sa vie actuelle. Une mise en abyme émouvante, soutenue par un clip paradoxalement très lumineux qui permet de voir la jeune femme s'éloigner des thématiques amoureuses qui caractérisaient son premier album.

Quand trois amis de toujours décident de faire de la musique, ça donne Trois Cafés Gourmands, nom pris car à l'époque des galères Mylène, Sébastien et Jérémy jouaient souvent à la fin des repas. Depuis, ils se sont enrichis de trois autres musiciens qui leur ont permis de prendre définitivement un virement manouche et d'enflammer les festivals... Il suffit d'écouter A nos souvenirs.

Discrète et efficace, Joyce Jonathan est le porte-drapeau d'une variété française de qualité qui prouve que "l'alternatif" a aussi sa place dans le paysage musical actuel. Continuant doucement mais sûrement son petit bonhomme de chemin, l'auteure-compositrice-interprète chante les vicissitudes amoureuses et la volonté, parfois difficile, de "passer à autre chose" après une rupture, comme elle le chante dans le très clair Je ne veux pas de toi.

Avec un deuxième album éponyme sorti fin 2016, des singles à succès et une tournée XXL, 2017 aura été l'année Vianney ! Avec son clip très enfantin - dans le bon sens du terme - Dumbo continue d'asseoir le succès du jeune Palois, victoire de la musique du meilleur chanteur en 2016.

Les Brigitte sont de retour ! Sylvie Hoarau et Aurélie Saada

, auteures, compositrices, interprètes de tous leurs morceaux et garantes d'une musique pop folk de qualité, ont choisi Palladium pour accompagner la sortie de leur troisième album Nues. Un titre doux qui n'est pas sans rappeler le style de Véronique Samson. Féministes, les deux amies ont choisi de mettre en scène dans le clip tout un groupe de femmes d'âges et d'origines différentes.

La langue de bois, très peu pour Indochine ! Pour le clip de La vie est belle, le groupe français a clairement choisi l'ironie pour dépeindre l'existence d'un jeune homme que l'on suit, de son propre point de vue, de sa naissance à sa mort en passant par l'alcoolisme de son père, les premiers ébats, la violence dans le couple, l'infidélité...La vidéo, très réaliste, est précédée d'un avertissement pour les plus jeunes, ce qui ne l'a pas empêchée de dépasser les 5 millions de vues en seulement trois mois.

Le retour ô combien réussi de Julien Doré lui a permis de régner en maître sur 2017. Entre promotion, concerts sold-out et records de vente, le chanteur a passé une année intense. Pour le clip de Porto Vecchio, il se transforme en Robinson Crusoe et navigue seul avec son chien pour seule compagnie.

Deuxième apparition pour Vianney dans ce classement des 20 meilleures chansons françaises avec Moi aimer toi. Une manière originale et directe de déclarer sa flamme à l'être aimé dont seul le chanteur a le secret !

21 ans et déjà les idées bien arrêtées, Lea Paci embrasse sa jeunesse "rebelle" et l'expose dans Adolescente Pirate, deuxième extrait de son premier album qui devrait lui permettre de continuer à faire parler d'elle en 2018 !

Clip décalé et voix suave, pas de doute : nous sommes bien dans l'univers de Julien Doré. Deuxième extrait de "&" son quatrième album déjà vendu à 400 000 exemplaires, Coco Câline assoit le côté loufoque de l'artiste avec un clip où l'on voit le chanteur déguisé en panda danser sur les paroles du morceau.

Après l'entêtant Mortel, Fishbach sort Un autre que moi, également extrait de son premier album A Ta Merci. La jeune Ardennaise veut défendre une musique qu'aurait pu "écouter [ses] parents" et, dans un paysage musical envahi par l'électronique, y réussit avec brio. Une jeune artiste à suivre qui devrait trouver, en 2018, la consécration à la mesure de son talent.

Plus de dix ans après son dernier disque Chapitre 7, MC Solaar revient avec Sonotone. En guise de porte-drapeau, le rappeur gentleman du paysage musical français choisit Sonotone et se moque tout en rimes du temps qui passe. Un retour réussi qui prouve que le virtuose des mots n'a rien perdu de sa superbe.

La jeune prodige de la pop-électro française signe, avec Dynabeat, la fin de l'exploitation de son premier disque : Zanaka, plus d'un an et demi après sa sortie. Un titre toujours aussi travaillé et énergique porté par un clip à l'esthétique désormais estampillée Jain ! La toulousaine est actuellement en studio avec Yodelice pour enregistrer son second opus.

Cécile Cassel à la vie. Hollysiz à la scène. Signe particulier : capable de faire une pop-rock qui redonne toutes ses lettres de noblesse au genre. La preuve avec Fox, le premier extrait de son nouvel album dont elle signe le texte et la réalisation du clip. Son second disque, composé et co-réalisé par Yodelice, sortira dans les bacs en janvier prochain.

Véritable caméléon de la chanson française - M - n'est jamais où l'on attend et le prouve avec Lamomali, une véritable déclaration d'amour au Mali. Porté par les rythmes ethniques du Bal de Bamako, le nouvel album de Matthieu Chedid est simplement une réussite.