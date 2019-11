Musique : Tones and I bat tous les records en Australie !

Voilà 16 semaines que le tube Dance Monkey parade à la place de numéro 1 des charts australiens. Interprété par l'artiste Tones and I, ce tube bat ainsi le record d'Ed Sheeran avec Shape Of You qui cumulait jusqu'à présent 15 semaines à cette place tant convoitée. A l'écoute sur les ondes des radios du monde entier, le clip du désormais célèbre morceau cumule plus de 195 millions de vues sur YouTube. Un exploit.

Fait totalement exceptionnel, Tones and I est la première chanteuse d'origine australienne a propulser son titre à la première place du ARIA charts pour une durée aussi longue. Du moins depuis 1983 lorsque ce classement a été créé. Un record dont la jeune fille d'à peine 19 ans doit probablement être très fière !