Charli XCX, Metronomy, Keane, BB Brunes... les albums qui sortent au mois de septembre !

C'est la rentrée !!! Et visiblement, il n'y aura pas que les écoliers qui feront leur grand retour cette année puisque de nombreux artistes ont, eux aussi, prévus quelques surprises à l'intention du grand public. Un défilé de sorties d'albums qui débutera dès le 6 septembre prochain avec le nouvel opus de BB Brunes et de Post Malone et qui continuera la semaine d'après, soit le 13 septembre, avec Charli XCX et Metronomy. Cet amoncellement de nouveautés est loin d'être fini puisque l'on retrouvera également les nouveaux albums de Blink-182, Keane et Liam Gallagher le 20 septembre. Ils seront suivis de près par Cocoon ainsi que Dermot Kennedy le 27 septembre. Ouf !

6/09 - BB Brunes - Visage

6/09 - Post Malone - Hollywood's Bleeding

13/09 - Charli XCX - Charli

13/09 - Metronomy - Metronomy Forever

20/09 - Blink-182 - Nine

20/09 - KEANE - Cause and Effect

20/09 - Liam Gallagher - Why Me ? Why Not ?

27/09 - Cocoon - Wood Fire