Musique : Notre sélection Guilty Songs

Continuons la route du kiff, on attache sa ceinture on ajuste ses rétros, c’est parti pour l’autoroute du rire. Après vous avoir dévoilé la sélection des films les plus pourris, voici notre liste de guilty songs. Pour ceux qui galèrent en anglais, c’est genre les sons un peu honteux qu’on écoute solo, pour les célibataires.

RICK ASTLEY – NEVER GONNA GIVE YOU UP

BRITNEY SPEARS – GIMME MORE

NELLY FURTADO – ALL GOOD THINGS

DIAM’S – CONFESSIONS NOCTURNES FEAT. VITAA

BOYS TOWN GANG – CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU

GAROU, CELINE DION – SOUS LE VENT

VANESSA CARLTON – THOUSAND MILES