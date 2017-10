Taylor Swift, Camila Cabello, MGMT...les meilleurs clips du mois d'octobre 

Le mois d'octobre touchant à sa fin il est temps de se remémorer les meilleurs clips vus ces trente et un derniers jours. Il a du beau monde ce mois ci, en particulier du côté des chanteuses. De Taylor Swift à Camila Cabello en passant par Tove Lo, les pop stars n'ont cessé de proposer des clips amusants et innovants. Si vous êtes passés à côté c'est le moment de les découvrir. On commence avec Taytay qui a proposé à ses fans un clip futuriste pour Ready For It ? L'occasion pour la chanteuse de se métamorphoser en cyborg et de continuer à cacher des easter eggs très référencés comme elle l'avait précédemment fait pour Look What You Made Me Do.

Pour le single principal extrait de son premier album en solo, Camila Cabello a frappé un grand coup. C'est un mini film plein d'humour, glamour et en hommage à son île natale, Cuba, qu'elle a dévoilé pour l'occasion. Une vidéo qui a enchanté ses fans, et pas seulement.

Quoi que l'on pense du retour de MGMT, après quatre ans d'absence, le clip de Little Dark Age est quant à lui très réussi. Une vidéo que l'on a d'autant plus de plaisir à découvrir à la veille d'Halloween puisqu'elle met en scène les membres du groupe dans une ambiance très gothique et inquiétante.

Le clip le plus provoquant du mois nous est offert par la suédoise Tove Lo. Dans Disco Tits, la chanteuse entretien une relation passionnée avec une espèce de muppet ce qui donne lieu à une vidéo sulfureuse et originale.

Louane a dévoilé un très joli clip façon mange pour le très émouvant Si t'étais là, une chanson où elle aborde la perte d'un être cher.

Pour illustrer sa collaboration avec la chanteuse Kehlani et le rappeur Lil Yachti, Calvin Harris les a plongés dans un palais de glace où règne les faux semblants. C'est tout simple mais aussi très joli !

Pour illustrer l'amour et les paroles de leur chanson Ti Amo, les français de Phoenix ont misé sur une vidéo avec plein d'images d'archives vintage d'Italie, d'amour et de bons petits plats !

Cécile Cassel aka Hollysiz est de retour derrière le micro et pour le premier extrait de son nouvel album, la jeune femme a misé sur une vidéo tournée sur un parking. Sur le papier ça ne semble pas fou mais en vidéo cette chorégraphie endiablée en pantalon argenté se révèle redoutablement efficace !