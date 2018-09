Aujourd'hui c'est dimanche et pendant que certains se prélassent au soleil et sont encore en vacances, VirginRadio.fr vous propose un petit récapitulatif des clips qu'il ne fallait absolument pas manquer cette semaine. Et on peut dire qu'on a été plutôt gâtée en sortie. La liste est chargée... Que du beau monde, que du beau monde... Alors, les amis, à vos clics !