Magic!: Expectations, leur nouvel album

Voilà bien longtemps que MAGIC! n'avait pas fait parler d'eux. Le groupe canadien s'est fait discret depuis leur fameux Rude qui a inondé les ondes de son chill et reggae. Mais même si on n'a pas vraiment fait attention à eux depuis, cela ne veut pas dire que les garçons ont chômé depuis 2014. On vous en dit plus !

Au mois de Juin, MAGIC! sortait Kiss Me. Issu de leur album à venir Expectations, le son est plutôt cool. On reconnait bien la patte reggae un peu funky du groupe. Un single fort pour promouvoir l'arrivée du second opus. Quatre ans... Quatre ans, c'est le temps qu'il leur a fallu pour nous concocter un album qu'on espère de qualité. Pour les fans, MAGIC! est rarement décevant. Ils l'ont prouvé une première fois avec Rude et No Way No qui ont, et il faut admettre, cartonné. Perso, on adoooore ! Ici, le groupe garde son univers ensoleillé mais effectue néanmoins un petit virage et se plait à des sonorités un peu plus... pop voire un tantinet electro. On peut s'en rendre compte sur leur dernier et tout nouveau single, homonyme de l'album, Expectations.

Une petite comparaison s'impose... Non ? Allez, histoire de vous faire une petite idée de ce que l'album proposera et surtout, du parcours musical de MAGIC!.

L'opus devrait sortir d'ici le 7 septembre et en attendant, en plus de Kiss Me et d'Expectations, les gars ont balancé l'intégralité de la tracklist.