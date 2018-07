Madame Monsieur : Comme Une Reine, le nouveau clip dévoilé

Comme Une Reine c'est un morceau fort au message puissant. L'apologie de l'acceptation de soi. Une bouffée d'oxygène dans une société encore bien trop accès sur l'apparence. Issu de leur album Vu d'ici, le titre rejoint celui que le duo avait sorti en mars dernier. Une aventure engagée qui poursuit sa lancée.

On connait le couple pour leur participation à l'Eurovision et pour leur très engagé Mercy qui fait écho à l'immigration massive que vit l'Europe depuis quelques années déjà. Et même si le titre est puissant, Emilie et Jean-Karl n'ont pas réussi à atteindre le top 10 de la compétition. Mais on ne leur en veut pas ! Une 13e place c'est tout aussi bien lorsqu'on sait que la France revient de loin. Même de très loin ! Aujourd'hui, ils remettent le couvert en balançant le clip Comme Une Reine. Tout aussi évocateur et dénonciateur. Un hymne au body positive qui afflue sur les réseaux sociaux ces derniers temps et qu'on admire. Un message plus que positive sur le bien être personnel et l'acceptation de soi.

"Tu n'as rien n'as cacher de ton corps et tes formes ; Tu n'as rien à perdre et tout à gagner ; Babe, il est temps de réconcilier, ta différence et ta beauté" chante-t-elle.

Un morceau prenant et qui impose une certaine confiance en soi. On ne le dira jamais assez mais toutes les formes sont belles. Qu'importe le regard des autres, nous on est pour la beauté universelle. Celle qui n'a pas de genre ni de frontière ! Madame Monsieur signe là un véritable hit qui on l'espère fera réfléchir certaines consciences. A découvrir au plus vite ! Clic clic clic...