Zayn, Imagine Dragons, Muse... les 5 sorties de la semaine, à ne pas manquer ! 

La semaine se termine bientôt et pour entamer le week-end en beauté, on vous balance les 5 sorties cette semaine et que vous auriez peut être loupé ! Et ce n'est pas bien grave, on vous l'accorde. Mais il est tout de même temps de rattrapez votre retard.

On vous le disait hier, Zayn Malik faisait son grand retour avec Let Me et Entertainer, deux premiers titres défendant second album à venir. Et comme pour nous donner un autre petit avant gout de ce que nous réserve l'opus, le chanteur anglais, anciennement One Direction, a sorti un nouveau morceau tout aussi puissant que les deux premiers. Il faut dire ce qui est, on en attendait pas moins de lui compte tenu de la réussite de son premier album, Mind Of Mine, largement salué par la critique.

Après Next To Me, le quatuor, originaire de Las Vegas, ont créé la surprise en sortant Natural, toute nouvelle pépite. Sortie il y a deux jours, le morceau compte plus de 4 millions de vue sur Youtube. Rien que ca ! Un titre centré sur l'acceptation de soi et d'une puissance infatigable. On pourrait l'écouter en boucle sans problème.

Boulevard des airs ou le groupe pop/folk à la française par excellence. Les garçons, originaires de Tarbes, nous livrent ici une composition magnifique et entraînante. Ce qu'il y a de bien avec Boulevard des airs c'est qu'ils ne négligent jamais l'écriture au profit de l'instru. Les paroles sont toujours pleines de sens, de nostalgie et d'une positivité sans nom ! Si La Vie Avance est un morceau taillé pour l'été. On aime. On aime et puis.. on aime encore. Allez, sortez les claquettes, les écouteurs et promenez vous avec le titre en musique de fond !

Muse... Que dire de Muse et de son dernier single Something Human ? Explosif, talentueux, surprenant, coloré, popifié, attendu, etc. ? On peut dénicher tous les qualificatifs que l'on veut, on ne se mettra jamais d'accord à leur sujet. Et c'est sans doute ce qui fait leur force. N'en restes pas moins, qu'ils cartonnent à chaque fois. Et Something Human ne dérogera certainement pas à la règle. De cela, on en est persuadés !

Zedd sort Happy Now, encore un morceau pour l'été. Décidément, notre playlist pour les beaux jours ne s'arête plus ! Mais bon, on ne peut passer à côté d'un titre de Zedd. C'est tout de même la base... non ? Pour l'occasion, le producteur s'associe à Elley Duhé, chanteuse américaine, qui de sa voix claire, nous enchante les oreilles.