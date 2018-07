3 artistes qu'on aimerait voir sur la BO du nouveau James Bond

Après Adèle avec Skyfall ou plus récemment Writing's On The Wall de Sam Smith, le nouveau volet du plus connu des agents secret se doit d'avoir une bande originale tout aussi géniale. Pour accompagner et illustrer ses cascades en tout genre et l'ensemble de son aventure, il faut bien une voix qui lui fera honneur. Pour cela, on a quelques idées en tête et on aimerait vous les faire partager. Voici 3 artistes qu'on souhaiterait voir apparaître sur la soundtrack de James Bond-25.

La chanteuse anglaise enchaîne les hit et son succès fulgurant la hisse en tête de liste. D'après les rumeurs, elle serait l'heureuse élue pour poser sa voix sur la bande originale du film. Questionnée à ce sujet, Dua Lipa tente de garder le secret et assure qu'elle adorerait faire partie de l'aventure mais qu'elle n'a rien enregistré pour le moment et qu'elle ne veut surtout pas se porter la guigne. Mais bon, elle peut bien dire ce qu'elle veut, son poto de Years & Years, Mikey Goldsworthy, a tout même cafté qu'elle serait très probablement sur la BO... A méditer, donc !

Le groupe n'a jamais caché son amour pour l'agent du MI-6 et ils le prouvent notamment en reprenant pour la première fois Nobody Does It Better de Carly Simon, durant un concert en 95. Une performance reconduite pas loin de 15 fois ! D'autant plus que les garçons avaient écrit en 2015 pour Spectre, un morceau qui n'a malheureusement pas vu le jour. Trop sombre pour le thème, parait-il. Quel dommage... On espère que les producteurs feront appel à leur talent pour ce nouveau film !

L'an dernier, Queen-B aurait été en pourparlers pour enregistrer la fameuse BO de James Bond : Spectre. Aujourd'hui, elle est de retour en lisse pour un éventuel duo avec son mari et rappeur, Jay-Z. Et on le sait, si Beyonce pose sa voix sur la prochaine, aucun doute qu'elle fera un carton plein. Tout ce que touche BeBe devient or, ces derniers temps. ! La chanteuse connait bien le sujet puisqu'elle a déjà participé à plusieurs bandes originales. On se souvient surtout du fameux, Crazy In Love, sexy et sensuel, pour 50 nuances de Grey.