Alex Hepburn : If You Stay, son nouveau single dévoilé

Voilà bien longtemps qu'on se demandait où était passée la belle anglaise au style vintage. L'interprète de Under s'est faite plutôt discrète depuis son premier album Together Alone sorti en 2013. L'écossaise fait alors un carton plein avec pas moins de 100 000 exemplaires vendus en France, ce qui lui assure le fameux disque d'or convoité par tous. Mais que faisait-elle depuis ? me direz-vous. Eh bien, comme tout artiste qui se respecte, elle essuie un passage à vide jusqu'en 2016, où la jeune femme fait parler d'elle en annonçant l'enregistrement d'un deuxième opus. Une bonne nouvelle, plusieurs fois reportée... Et alors qu'on y croyait plus, elle débarque en début d'année avec le titre I Believe, qui confirme enfin son grand retour.

If You Stay, c'est le nom de nouvel EP mais c'est aussi l'un des titres présents sur ce dernier. Un son très rétro et étonnement estivale. La voix rauque de la chanteuse est un délice pour les oreilles et comme son premier album, elle chante les tumultes de l'amour et la toxicité qu'ils provoquent. L'EP est une pépite qu'on adore.

On vous laisse le soin de découvrir les 5 titres et ainsi forger votre propre avis.