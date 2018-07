Beyoncé, OneRepublic, Dua Lipa, etc. : les 10 meilleurs clips 2018 par VirginRadio.fr

L'année 2018 est déjà bien entamée et jusqu'ici, cette dernière nous régale de véritables petits bijoux audiovisuels. Aujourd'hui, il n'est plus question d'uniquement faire de la bonne musique. Les artistes l'ont bien compris, pour capter le public et le garder le plus longtemps possible dans leur poche, il faut user de tout les stratagèmes. C'est pourquoi, désormais, les morceaux s'accompagnent souvent d'un clip à la mesure du talent. Sans prétention aucune et en toute subjectivité, voici une sélection de nos clips préférés.

Bien sûr, à visionner et revisionner sans modération. Personne ne vous en tiendra rigueur, soyez rassurés !