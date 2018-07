Coupe du monde 2018 : L’hymne officieux de l’équipe de France !

Il est loin le temps où la voix puissante et détonante de Gloria Gaynor sur I will survive retentissait dans l’hexagone. Un titre chanté vaillamment par tous les français durant l’été 98. Une ambiance disco à souhait et un entrain sur mesure pour fêter la victoire explosive de l’équipe de France face au Brésil lors de la finale de la Coupe du monde 98. 20 ans plus tard, les jeunes joueurs se dandinent sur Tout est bon, beaucoup plus urbain et actuel, signé Dj Babs et 4keus. Un hymne officieux que l’on doit à Bernard Mendy, Paul Pogba ou encore Presnel Kimpembre. Trois joueurs connus pour animer les vestiaires, aéroports et autres sorties de groupe.

Tout est bon est un morceau en totale opposé à celui qui nous faisait vibrer depuis 98. Un son plus tranché et une identité plus urbaine mêlée aux sonorités africaines qui rappellent une France cosmopolite, à l’image de l’équipe de France. Pour ce titre, le Dj s’est entouré de 4keus, quatre jeunes originaires de La Courneuve, en Pleine Saint-Denis.

Et si les Bleus arrivent à battre en finale l’équipe adversaire (Angleterre ou Croatie) alors peut être que le morceau deviendra le tube de l’été. En attendant l’éventuelle officialisation du titre, vous pouvez d’ors et déjà découvrir le clip.