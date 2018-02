Musilac Mont Blanc : Ben Harper & Charlie Musselwhite rejoignent la programmation

Du 19 au 21 avril, on vous donne rendez-vous pour Musilac Mont-Blanc à Chamonix. La bonne nouvelle du jour c'est que Ben Harper et Charlie Musselwhite viennent de rejoindre la programmation. Le duo dévoilera un album commun, No Mercy in this Land, le 30 avril prochain, suite de leur album Get Up. Leur passage à Musilac Mont-Blanc sera donc l'occasion de découvrir leur album en live ! Le même soir c'est Selah Sue, Shaka Ponk et Beth Ditto qui seront de la partie. Le reste de la programmation ets à découvrir sur le site de Musilac Mont-Blanc !