Musilac Mont-Blanc 2018 : Selah Sue rejoint la programmation

C'est un des rendez-vous incontournables de 2018 ! Comme chaque année, Musilac se prépare à revenir pour deux éditions exceptionnelles : la première à Aix-les-Bains pour faire une cure de rock annuelle du 12 au 15 juillet et la seconde, qui la précède de quelques mois, à Chamonix du 19 au 21 avril 2018 avec comme slogan "Rock & Ride !". Au pied du Mont-Blanc, de nombreux artistes vous attendent sur scène pour trois jours de folie dont la chanteuse belge Selah Sue qui rejoint la programmation dès aujourd'hui ! Elle sera présente le samedi 21 avril aux côtés de Shaka Ponk et Beth Ditto. Parmi les autres artistes à retrouver au festival Musilac Mont-Blanc, vous pourrez également applaudir Texas, Synapson, Rag'n'Bone Man, Orelsan, IAM... D'autres noms seront annoncés très prochainement.

Après s'être fait connaître avec le tube inoubliable "Raggamuffin" en 2010, Selah Sue a continué sur cette belle lancée, entre pop, soul, électro et trip-hop. Sur son dernier album, Reason, on retrouve son talent à l'état brut avec des titres percutants et envoûtants comme le morceau éponyme, "Alone" ou "Together" qu'elle partage avec l'artiste américain Childish Gambino. On connaît son énergie débordante et sa bonne humeur en live, alors on a hâte de la retrouver à Musilac Mont-Blanc en avril 2018 !