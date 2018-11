Musilac 2019 : Thirty Seconds to Mars, JAIN, Christine and the Queens... Le début de la programmation dévoilé !

Alerte annonce, Musilac 2019 se tiendra du 11 au 14 juillet prochains et les premiers noms de la programmation sont tombés ! L’an dernier, le festival au cadre exceptionnel entre lac et montagne proposait à ses festivaliers d’applaudir Indochine, Deep Purple, OrelSan,Depeche Mode, Shaka Ponk ou encore MC Solaar à Musilac 2018, le niveau était haut et pour cette nouvelle édition 2019, risque de continuer sur sa lancée. En effet, les premiers noms ont d’ores et déjà été annoncés et nous donnent déjà envie de prendre nos places là maintenant tout de suite, Thirty Seconds to Mars, JAIN, Christine and the Queens, Paul Kalkbrenner, Morcheeba, Franz Ferdinand et Therapie TAXI seront de la partie !

Plutôt alléchant, n’est-ce pas ? Et ce n’est que le début, cette annonce n’est que la première, des nombreux autres artistes s’ajouteront à la programmation dans les mois à venir ! La billetterie ouvrira ce samedi 1 décembre sur le site officiel de Musilac puis le 8 décembre sur les autres réseaux. Également, les programmateurs nous informent qu’il n’y aura aucun artiste en commun entre Musilac Mont-Blanc (le festival au décor de rêve au pied des montagnes) et Musilac cette année, de quoi passer deux événements et deux expériences radicalement différents !