Musilac 2018 : MC Solaar, Franz Ferdinand, Lost... Les nouveaux noms du festival annoncés

La nouvelle édition promet d'être inoubliable ! Virgin Radio vous l'annonçait hier, Selah Sue a rejoint la programmation de Musilac Mont-Blanc 2018 qui se déroulera encore une fois à Chamonix. Pour tous les amoureux de la glisse et de la musique, il y aura de quoi faire là-bas en avril 2018 mais il ne faut pas oublier pour autant Musilac tout court, qui lui prendra place du 12 au 15 juillet 2018 à Aix-les-Bains ! Comme les bonnes nouvelles s'enchaînent, aujourd'hui ce sont 4 nouveaux noms qui viennent d'être dévoilés par l'équipe du festival et pas des moindre... En effet, c'est officiel, MC Solaar, Franz Ferdinand, Beth Ditto et Lost monteront sur scène l'été prochain au festival Musilac.

En plus de Depeche Mode, Indochine, Deep Purple, Simple Minds, The Stranglers, IAM, Rone, Roméo Elvis et quelques autres, désormais il faudra compter sur la présence de MC Solaar, Beth Ditto, Lost et Franz Ferdinand au festival Musilac, l'événement pop-rock entre lac et montagnes à Aix-Les-Bains ! Si l'on sait déjà que Franz Ferdinand et Beth Ditto mettront le feu avec leurs tubes rock, on a hâte de retrouve MC Solaar sur scène après sa longue pause mais aussi de découvrir Lost, le nouveau projet déroutant d'une certaine Camélia Jordana. Rendez-vous l'été prochain pour tous ces concerts, ne tardez pas à prendre vos billets !