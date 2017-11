Musilac 2018 : Depeche Mode, première tête d'affiche du festival le 12 juillet 2018

Il va d'abord falloir travers l'automne, l'hiver et le printemps, mais on compte déjà les jours qui nous séparent de l'été et de ses nombreux festivals. Alors qu'hier les Vieilles Charrues confirmaient le premier nom pour leur édition 2018, c'est maintenant au tour du festival Musilac de lever une partie du voile sur la programmation de sa 17 ème édition qui se déroulera du 12 au 15 juillet 2018 dans la Riviera des Alpes aka Aix-les-Bains. C'est officiel : Depeche Mode aura l'honneur d'ouvrir la prochaine édition de Musilac le jeudi 12 juillet sur l'esplanade du lac. L'excitation est à son maximum pour les fans de ce groupe légendaire et aussi pour Virgin Radio qui sera cette année encore sur place !

En plus de reprendre les plus gros tubes de sa carrière, le trio mené par Dave Gahan profitera de son passage l'une des scènes de Musilac pour chanter les titres de son dernier album : Spirit, sorti cette année. Evidemment, les équipes du festival Musilac n'ont pas pu contenir leur joie une journée de plus quant à la participation de Depeche Mode à l'édition 2018. Pour la prochaine salve de noms, rendez-vous le 28 novembre ! Et c'est surtout le 1er décembre qu'il va falloir être réactif pour l'ouverture de la billetterie si vous voulez vous assurer votre pass festival pour Musilac 2018 à Aix-les-Bains. On se retrouve devant Depeche Mode l'été prochain !