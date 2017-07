Comme chaque année, Virgin Radio vous fait vivre Musilac - festival phare qui se tient à Aix-les-Bains. Tous les ans, la programmation nous fait baver d'envie et ce n'est pas en 2017 que cette habitude va changer. Pour cette édition, Julien Doré, Phoenix, Vianney, Kungs ou encore Two Door Cinema Club vont se succéder sur scène. Si vous ne faîtes pas partie des heureux festivaliers qui vont se presser devant les différentes scènes, sachez que Virgin Radio sera sur place - histoire de vous faire vivre le festival de l'intérieur. Et pour se préparer, rien de mieux que le programme de ce premier jour.

Lulu Gainsbourg (15h30 - 16h15)

Juliette Armanet (17h30 - 18h15)

Paradis (19h30 - 20h15)

Warhaus (21h30 - 22h15)

Lescop (17h05 - 17h50)

Kery James (18h45 - 19h45)

Airbourne (20h55 - 21h55)

Die Antwood (23h35 - 00h45)

Last Train (17h55 - 18h40)

Two Door Cinema Club (19h50 - 20h50)

Phoenix (22h - 23h30)

Fritz Kalkbrenner (00h50 - 2h)

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent festival ! Et si jamais vous le vivez par procuration, on vous promet de tout faire pour vous le faire vivre comme il faut.