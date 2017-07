Musilac 2017 : Petit Biscuit fait planer les festivaliers (report)

Il n'a que 17 ans et pourtant, il règne déjà sur les charts Français. Comme son camarade Kungs, Petit Biscuit fait partie de la nouvelle génération de DJ's, celle qui prouve que la France en a encore dans ses platines. Si en matière d'électro Vitalic et Justice ont tout donné la veille, Petit Biscuit n'est pas en reste. Venu défendre son EP (et se préparer pour son zénith à venir), le jeune français a fait planer la foule.

A peine arrivé sur scène, il déclenche déjà une ovation. Il faut dire que même si son album est toujours en préparation, Sunset Lover l'a révélé au grand public. Quand il commence à jouer (avec cette facilité qui nous déconcerte tous), le public est réceptif. Il ne peut pas chanter mais par contre, il peut l'accompagner. Il annonce la couleur dès le départ : ce soir, il jouera des morceaux connus, des morceaux déjà entendus en live et surtout, des "tracks" issues de son album à venir.

Petit Biscuit, déjà grand à Musilac

Au programme de ce DJ Set survolté, des morceaux comme Once Again, Memories ou encore Iceland - que l'on vous passe en boucle sur nos ondes. Chose promise, chose due : il a présenté un morceau "spécial" puisqu'il nous donne un avant-goût de son disque à venir. Parce qu'il n'y a pas que le PAD ou la guitare, il descend même au plus près de la foule. Quand Sunset Lover commence, c'est une véritable explosion qui se produit dans le public - et on en n'attendait pas moins.

Petit Biscuit défend son EP à Musilac

Il quitte la scène comme il l'a investie : avec humilité et bonne humeur. Bref, son zénith (prévu pour novembre prochain) s'annonce plutôt bien ! Et si jamais vous doutez encore de son talent, on vous invite à lire ses prouesses à Garorock !