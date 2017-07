Musilac 2017 : Le récap vidéo de Virgin Radio

Musilac 2017 c'est fini...enfin pas tout à fait ! Du 13 au 16 juillet, le festival fêtait cette année ses 15 ans. Une fête exceptionnelle à laquelle Virgin Radio ne pouvait pas ne pas participer. En tant que partenaire de Musilac votre radio préférée vous a fait vivre ces quatre jours de festivités au cœur des concerts. L'antenne, le site et les réseaux sociaux Virgin Radio vous ont dévoilé tous les coulisses de Musilac. Mais ce n'est pas terminé car les équipes présentes sur place ont aussi réalisé un très bel aftermovie pour Musilac 2016. On vous laisse découvrir dans le player ci-dessous ce best of récap vidéo exceptionnel !

Justice, Jamiroquai, Petit Biscuit, LP, Talisco, Kungs...ils étaient tous au micro de notre animateur Hugo pour répondre à ses questions et même lui confier quelques défis ! Phoenix, The Lumineers, Jamiroquai, Julien Doré... on vous a aussi ramené quelques images exclusives des concerts de Musilac 2016. On est un peu triste que ce soit fini mais on se donne rendez-vous dans un an pour une nouvelle édition de Musilac !