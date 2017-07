Musilac 2017 : Le festival commence le 13 juillet avec Virgin Radio 

Après Garorock et le Main Square Festival, Virgin Radio vous donne rendez-vous pour un nouveau week-end riche en musique ! Une partie de nos équipe sera aux Vieilles Charrues pendant que l'autre sera à Musilac. Le festival d'Aix Les Bains fête cette année ses 15 ans et s'étalera, pour l'occasion, sur quatre jours. En tant que partenaire de l'événement, Virgin Radio va vous faire vivre Musilac au plus près des concerts et des artistes. Reports de concert, interview, focus sur les happenings, vous pouvez vivre Musilac sur le site, à la radio mais aussi sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat). Mais il y a quoi pour cette édition 2017 de Musilac ?

Il y aura du très très lourd à Musilac ! Phoenix, Justice, Jamiroquai, Julien Doré, Vianney, Kungs, Petit Biscuit, LP, Texas, Vitalic, Pone, Sting, Two Door Cinema Club, Birdy, The Lumineers, Archive seront de la partie, pour ne citer qu'eux ! Virgin Radio c'est LA radio du festival, pour découvrir tous les festoches dont on ets partenaire, découvrez sans plus attendre la carte de Festivals Virgin Radio. Rendez-vous ce jeudi 13 juillet pour le début des festivités de Musilac 2017 !