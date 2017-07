Musilac 2017 : Justice, Texas, Birdy... le programme du Jour 3

Pour fêter sa quinzième édition, Musilac n'a pas lésiné sur les moyens. Depuis jeudi, des artistes de renom se sont succédés sur scène : Phoenix a fait vibrer l'Esplanade, Vianney a livré un véritable show et Sting a prouvé qu'il était une légende. Aujourd'hui, on attend des artistes aussi prisés que talentueux. De Birdy à Justice en passant par Vitalic, découvrez le programme !

Musilac Aix les Bains pic.twitter.com/icAeGnkr27 — Alves (@tugatripeira) 15 juillet 2017

Sky Apollinaire (15h30 -16h15)

Deap Vally (17h45-18h30)

La maison Tellier (19h45 -20h30)

Pone-Radiant Live (01h50 - 03h10)

Max Jury (17h05-17h50)

Olivia Ruiz (18h45-19h45)

The Lumineers (20h55 -21h55)

Justice (23h15 -00h20)

Cocoon (17h55 - 18h40

Birdy (19h50 -20h50)

Texas (22h -23h10)

Vitalic (00h25 - 1h45)

Et une fois de plus, on vous souhaite un excellent festival !