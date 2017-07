Musilac 2017 : Julien Doré, Kungs, LP... le line-up explosif du dernier jour

Ce fut court mais, bon. Depuis trois jours, les plus grands artistes se succèdent sur les scènes de Musilac. On retiendra la performance incroyable de Vianney, la douceur de Birdy ou encore le live fracassant de Justice (et encore, on ne vous parle pas du génie et de la puissance de Vitalic). Parce qu'il faut bien refermer cette parenthèse musicale, le festival s'achèvera ce soir. Et évidemment, la programmation est à tomber par terre.

Vivement ce soir pour te revoir???????? — ???? (@Lau_cvt) 16 juillet 2017

MLP (15h30- 16h15)

Talisco (17h30 - 18h15)

Blossoms (19h30 - 20h30)

Delv!s (21h15 - 22h)

The Hacker (clotûre) -1h10 - 3h)

Steve 'n' Seagulls (17h05 - 17h55)

Calypso Rose (19h05 - 20h05)

Julien Doré (21h15 - 22h25)

Kungs (00h05 - 01h05)

Petit Biscuit (18h00 - 19h00)

LP (20h10 - 21h10)

Jamiroquai (22h30 - 00h)

Profitez de cette dernière journée et surtout, célébrez comme il se doit les quinze ans de Musilac !