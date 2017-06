Musilac 2017 : H-Burns et The Hacker rejoignent la programmation du festival 

Vous pensiez que Musilac avait fini de dévoiler sa programmation ? Eh bien, vous vous trompiez puisque deux nouveaux noms viennent de rejoindre le festival d'Aix-Les-Bains qui se tiendra du 13 au 16 juillet prochain. H-Burns est son rock folk débarque sur la scène de l'Esplanade le vendredi 14 juillet tandis que le DJ The Hacker clôturera le festival le dimanche 16 juillet par un set qui promet d'être explosif sur la scène Korner. Vous pouvez d'ailleurs déjà commencé à préparer votre programme du festival puisque les horaires de ces quatre jours de festivité musicales ont été partiellement dévoilé sur le site du festival.

Le @musilac frappe fort et rajoute encore 2 noms à son line-up, H-BURNS (14 juillet) et THE HACKER (16 Juillet) ! pic.twitter.com/eMy8nGIXjv — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 13 juin 2017

Cette année le festival qui se tient entre un lac et des montagnes fêtera ses 15 ans, cette édition 2017 de Musilac promet d'être plus exceptionnelle que jamais. Rappelons qu'outre H-Burns et The Hacker, vous pourrez voir Justice, Vianney, Jamiroquai, Kungs, Julien Doré, Phoenix, Petit Biscuit, Two Door Cinema Club, Fritz Kalkbrenner, Sting, Archive, LP, pour ne citer qu'eux. Si vous n'avez pas encore réserver vos billet on vous invite à le faire sans plus attendre via la billetterie en ligne. Chez Virgin Radio on a déjà nos places et on a hâte de vous faire vivre le festival du 13 au 16 juillet prochain !