Musilac 2017 : Gagnez vos séjours pour assister au festival à Aix-les-Bains !

C’est un des plus grands festivals de France qui fête ses 15 ans cette année, et il faut bien célébrer l’événement comme il se doit. En 2017, les quelques 80 000 festivaliers auront le droit à non pas trois mais quatre jours de festivités avec une programmation monstrueuse ! Accrochez-vous bien, Justice, Vianney, Jamiroquai, Kungs, Petit Biscuit, Julien Doré, Phoenix, LP, Two Door Cinema Club, Archive ou encore Fritz Kalkrenner seront à l’affiche de cette édition anniversaire. Rendez-vous donc les 13, 14, 15 et 16 juillet à Aix-les-Bains dans un cadre complètement insolite entre majestueuse montagne et vaste lac, vous ne serez pas déçus du déplacement ! Si vous n’avez toujours pas vos pass, on a une bonne nouvelle pour vous, Virgin Radio vous les fait gagner. Suivez le guide !

Pour tenter de gagner vos pass pour le festival Musilac 2017, c’est très simple. Il vous suffira d’écouter comme à votre habitude Virgin Radio, dès que le signal retentira il vous faudra vous saisir de votre téléphone portable et envoyer MUSILAC au 71213 (0,65 cts + prix d’un sms). D’heureux auditeurs seront alors tirés au sort et se feront une cure de live pop, rock et électro Virgin Radio ! Bonne chance à tous, et n’oubliez pas de lire le règlement.