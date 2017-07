Musilac 2017 : Gagnez vos places pour assister au festival 

Plus que deux semaines avant l'édition 2017 de Musilac. Le festival musical d'Aix les Bains fête cette année ses 15 ans. Pour l'occasion ce sont donc quatre jour de festivités rythmées qui se tiendront entre mer et montagne. Du 13 au 16 juillet, Virgin Radio sera sur place pour vous faire vivre l'événement et comme on est LA radio des festivals, on vous gâte en vous faisant gagner vos places pour prendre part à Musilac ! Toute la semaine, dès que vous entendez le signal, envoyez le code VIRGIN RADIO au 7 12 13 dans les dix minutes qui suivent, les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits ! N'oubliez pas de consulter le règlement !

Musilac c'est du 13 au 16 juillet à Aix Les Bains avec Virgin Radio ! Au programme : Phoenix, Vianney, Justice, Jamiroquai, Kungs, Julien Doré, Petit Biscuit, LP, Vitalic, Sting, Talisco, Two Door Cinema Club, Texas, The Lumineers et bien d'autres encore. Quatre jours placé sous le signe de la musique Pop Rock Electro comme on l'aime chez Virgin Radio ! Alors soyez bien à l'écoute de votre radio préférée pour espérer gagnez vos places et assister aux 15 ans de Musilac.