Musilac 2017 : Gagnez vos places et vos séjours avec Virgin Radio

Cette semaine Virgin Radio vous gâte, surtout si vous êtes fans de (bonne) musique. Jusqu’au mardi 4 avril ( 21h) vous allez ainsi pouvoir remporter vos séjours et vos places pour assister au festival Musilac. Du 13 au 15 juillet la crème de la crème de la bonne musique française, européee et mondiale, tendance electro pop rock, sera réuni à Aix les Bains pour vous faire vibrer. Alors si vous voulez en être, suivez le guide ! Dès que vous entendez le signal sur l’antenne de Virgin Radio vous aurez 10 minutes pour contacter l’antenne par SMS au 71213 code MUSILAC. Les gagnants seront tirés au sort et remporteront deux billets de train aller-retour pour Aix les Bains, une chambre double dans un hôtel de première catégorie à Aix les Bains et deux pass pour assister à l’intégralité du festival Musilac du 13 au 15 juillet 2017 !

La programmation de Musilac 2017 a de quoi faire rêver. 4 healiners de renom : Phoenix ( jeudi 13), Sting (vendredi 14), Justice (samedi 15) et Jamiroquai (dimanche 16). Le reste du line up est à l’avenant avec des artistes qu’on adore chez Virgin Radio de Julien Doré à Vianney en passant par Kung, Petit Biscuit, LP , Two Door Cinema Club, The Lumineers, Vitalic, Talisco et Fritz Kalkrbrenner, pour ne citer qu’eux ! Alors si vous voulez débarquer tout frais payé à Musilac 2017, vous savez ce qu’il vous reste à faire… Participer sans plus attendre à notre jeu concours en étant bien attentif et à l’écoute de Virgin Radio !