Musilac 2017 : 7 nouveaux artistes rejoignent l'affiche

Cette année, nous fêtons les 15 ans de Musilac à Aix-les-Bains qui propose tous les ans une expérience de festival assez unique, nichée entre d’impressionnantes montagnes et un magnifique lac pour un paysage époustouflant. Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont décidé de mettre encore plus le paquet côté programmation avec une affiche XXL ! Les premiers noms annoncés de Musilac 2017 étaient Phoenix, The Lumineers, Jamiroquai, Vianney ou encore Jamiroquai, et aujourd’hui ce ne sont pas moins de sept nouveaux artistes qui rejoignent le line-up. Tenez-vous prêts, Warhaus, Royal Republic, The Strypes, Bon Entendeur, Olivia Ruiz, La Maison Tellier et Delv!s seront également de la partie !

Exceptionnellement Musilac 2017 se déroulera sur non pas trois mais quatre jours à l’occasion de ce 15e anniversaire ! Warhaus jouera le 13 juillet pour la soirée d’ouverture aux côtés de Phoenix, Royal Republic, The Strypes et Bon Entendeur le 14 juillet avec Sting et Vianney, Olivia Ruiz et La Maison Tellier partageront l’affiche du 15 juillet avec Justice, enfin Delv!s assurera la journée de clôture le 16 juillet avec Jamiroquai. Il reste encore des pass pour le festival par ici, ne tardez pas à les prendre, le sold out risque de pointer bientôt le bout de son nez !