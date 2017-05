Musilac 2017 : 5 nouveaux noms à l'affiche

S’il y a bien un festival à ne pas manquer cet été, c’est Musilac 2017 qui aura lieu du 13 au 16 juillet à Aix-Les-Bains. L’événement à Aix-Les-Bains fête ses 15 ans cette année et réserve pour l’occasion à ses festivaliers pas trois mais quatre jours de festivités ! Qui dit édition anniversaire, dit également programmation de circonstance, les programmateurs ont mis les petits plats dans les grands et ont réuni une affiche tout simplement incroyable. Au programme, Jamiroquai fêtera son retour à Musilac 2017, mais on retrouvera aussi Phoenix, Two Door Cinema Club, Sting, Archive, Vianney, Justice, The Lumineers, Vitalic, Birdy, Julien Doré, LP, Kungs ou encore Petit Biscuit. Et parce qu’ils ont décidé de nous gâter jusqu’au bout, cinq nouveaux (et derniers ?) artistes viennent de rejoindre à leur tour l’affiche !

Attention les yeux, Juliette Armanet qui nous avait récemment proposé sa superbe reprise en français de I Feel It Coming de Daft Punk, Lulu Gainsbourg, Chartreuse, MPL et AeroBrasil seront également de la partie et joueront dans le cadre idyllique entre lac et montagne qu’offre le festival ! Il reste encore des pass 1J, 3J et 4J sur la billetterie officielle, ne tardez pas trop à les prendre, il serait dommage de manquer cette édition anniversaire de Musilac 2017 les 13, 14, 15 et 16 juillet à Aix-Les-Bains !