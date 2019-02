Muse : Unintended, repris dans The Voice par Ismail, la cover à ne pas manquer (VIDEO)

La semaine dernière, nous avons tous trembler devant Quand je serai Père de Vanney repris dans The Voice. Et vous le savez, dans cette émission, on aime émouvoir chaque semaine un peu plus. Justement, les auditions à l'aveugle se poursuivent sur TF1 ! Et parmi les candidats, il y en a qui a attiré notre attention. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a offert une magnifique reprise de Inintended, par Muse. Alors que l'on aurait pu s'attendre à entendre Starlight ou Supermassive Blackhole, Ismail a ému le public avec sa seule guitare. Evidemment, les juges n'ont pas mis longtemps à se retourner.

La magnifique voix du candidat a littéralement bluffé Soprano, Julien Clerc, Jenifer et Mika. Tous les quatre se sont battus mais c'est finalement avec Jenifer que le jeune Ismail ira faire ses armes. Nous, on a hâte de voir comment il mettra sa sensibilité et son emotion au service de la musique dans les semaines à venir.

Et puisqu'on parle de Muse, sachez que le Simulation Theory Tour approche à grands pas ! La tournée américaine débutera d'ici quelques jours et cet été, la petite bande passera par la France.