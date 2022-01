Muse : Won't Stand Down, Matt Bellamy vous emmène dans les coulisses du clip

Ce retour, le monde entier l'attendait : de longues années après la publication de Simulation Theory, Muse, trio britannique que l'on ne présente plus, est de retour avec un nouveau single - qui, évidemment, est annonciateur d'un nouvel opus. Le 13 janvier dernier, Matt Bellamy et sa bande nous ont ainsi offert le très électrisant Won't Stand Down - un morceau aussi percutant qu'efficace. Alors que Won't Stand Down est devenu un véritable hymne, le groupe partage des mots forts "sur la façon de résister aux bourreaux, que ce soit dans la cour de récréation, au travail ou ailleurs".

Pour accompagner ce morceau qui nous renvoie inévitablement aux débuts de la formation (tout en cherchant l'innovation qui lui reste propre), Muse a publié un clip : c'est d'ailleurs Jared Hogan qui est passé derrière la caméra pour le tourner. La vidéo (délirante) nous propose ainsi "un personnage étrange et fragile qui siphonne l'énergie collective d'une armée sombre pour la transmuer en entité augmentée".

Quelques jours après la sortie du clip, Muse s'est servi des réseaux sociaux pour emmener les fans curieux dans les coulisses de ce clip qui ne laisse pas indifférent :

Won't Stand Down est dispo partout et c'est à découvrir d'urgence !