Muse : Will Of The People, le nouvel album débarque le 26 août 2022

Patience, le retour de Muse se concrétise ! Il y a quelques mois, le trio britannique nous offrait le single Won't Stand Down - de quoi surexciter les fans. Alors que tout le monde se demandait quand est-ce que le prochain album de la formation serait publié, Muse nous a offert Compliance - un single chargé d'annoncer l'arrivée de l'opus.

« "Will Of The People" a été créé à Los Angeles et Londres, et est influencé par l'incertitude et l'instabilité croissantes dans le monde. Une pandémie, de nouvelles guerres en Europe, des manifestations et des émeutes d'envergure, une tentative d'insurrection, une démocratie occidentale vacillante, un autoritarisme grandissant, des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et la déstabilisation de l'ordre mondial ont alimenté "Will Of The People" », explique ainsi le groupe sur son compte Instagram. Au programme de ce nouveau chapitre, pas moins de 10 morceaux. "Cela a été une période inquiétante et effrayante pour nous tous, car le monde tel que nous l'avons connu pendant longtemps est à présent menacé. Cet album est une navigation personnelle à travers ces peurs et une préparation de ce qui vient ensuite", poursuit Muse.

Le 26 août prochain, Muse dévoilera ainsi son prochain album : ce dernier proposera notamment des titres tels que "We Are Fucking Fucked" ou encore "You Make Me Feel Like It's Halloween". En ce concerne Compliance, Matt Bellamy confie que la chanson "porte sur la promesse de sécurité et le réconfort vendus par les entités puissantes durant cette période de vulnérabilité" : "Les gangs, les gouvernements, les démagogues, les algorithmes des réseaux sociaux et les religions nous séduisent avec des vérités trompeuses et des fables rassurantes. Ils veulent que nous adhérions à leur vision du monde étroite en échange de l'obéissance et qu'on ferme les yeux sur notre petite voix interne qui appelle à la raison et à la compassion. Ils ont juste besoin de notre complaisance".

Rendez-vous le 26 août prochain pour découvrir Will Of The People.