Muse : Vous voulez customiser la cover de Thought Contagion ? C'est possible !

Muse a signé son grand retour dans les charts avec un nouveau single, Though Contagion. Une fois de plus, le trio a surpris l'assemblée mais cette fois, le titre a été beaucoup mieux accueilli qu'a pu l'être Dig Down. Ambiance années 80, couleurs néons et silhouttes étranges, c'est ce qui est à retrouver sur la cover de ce nouveau titre. Et la bonne nouvelle, c'est que Muse vous donne l'occasion de créer la vôtre.

Pour imaginer votre propre cover (et avoir l'impression d'être aussi puissant que Muse au moins une fois dans votre vie), il vous suffit de vous rendre ICI. A l'époque de Bad Blood, Taylor Swift avait mis en place le même dispositif et même si, avouons-le, ça ne change pas grand chose à nos vies, c'est toujours sympa pour égayer notre photo de couverture Facebook.