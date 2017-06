Muse annonce la sortie de deux rééditions

Bonne nouvelle pour les fans ! Muse prévoit une réédition de Showbiz et de Origin of Symmetry - ses deux premiers opus. Souvenez-vous, Matt Bellamy avait évoqué l'idée sur Twitter en parlant d'Origin of Muse. L'idée était simple : rééditer les deux premiers albums de Muse en y ajoutant un contenu exclusif : de vieilles démos et quelques "raretés". Autrement dit, le groupe semblait préparer une "autobiographie musicale". Visiblement, le projet est en train de voir le jour.

Yeah. First two albums plus early demos and rare stuff etc. A kind of autobiography of music. https://t.co/gFat2ZtKvJ — Matt Bellamy (@MattBellamy) 22 mai 2017

Dans une récente interview, Dominic Howard en a dit un peu plus : "on a remasterisé les deux premiers albums (Showbiz & Origin of Symmetry) On est en train de constituer un package avec du contenu historique. Des photos, de la musique et de vieilles démos, aussi. Toutes ces vieilles choses qui pourraient raconter notre histoire - De nos débuts en tant que groupe à la sortie de Origin of Symmetry". Après la sortie de Dig Down, rien de devrait faire plus plaisir aux fans !