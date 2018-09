Muse : une date au Stade de France en 2019 !

Muse est de retour pour le plus grand bonheur des fans. Prêts à conquérir les charts avec son nouvel album Simulation Theory qui sortira le 9 novembre prochain et défendu par les titres Something Human, Thought Contagion et The Dark Side, le groupe britannique compte bien en faire un nouveau succès.

Et comme pour accompagner la sortie de l'album, Muse vient d'annoncer officiellement qu'il passerait par la France pour deux concerts exceptionnels. Et ça, c'est un excellente nouvelle ! On ne s'emballe pas pour autant car les dates précises ne sont pas encore connues. Pour le moment, on sait simplement qu'ils débarqueront sur la mythique pelouse du Stade de France ainsi qu'à Bordeaux courant 2019. Soyez prêt car Muse annonce qu'il s'agira surement de la plus grande tournée jamais faite à ce jour !

"Nous allons faire la plus grande tournée de notre carrière, les gens ne vont pas y croire, il y aura des choses qu'ils n'auront jamais vu auparavant (...) Nous sommes toujours aussi intéressés par les dernières technologies et ce qui est à la pointe... et on a trouvé quelque chose qu'on va utiliser."

Pre-order Simulation Theory from the Official Store for early access to 2019 headline tour tickets. More cities will be announced! Stay tuned for more details… pic.twitter.com/1fKsvsP93S — muse (@muse) 27 septembre 2018

Les fans devront s'armer de patience car les dates seront dévoilées dans les jours, voire les semaines, à venir. Allez, courage ! Et en attendant, vous pourrez vous satisfaire de leur venue le 16 novembre sur le plateau de Taratata.