Muse : Un prochain album pour novembre 2018 ? Matt Bellamy se confie !

Le prochain album de Muse, on l'attend. Depuis la sortie de Drones, le trio a choisi de changer de stratégie, s'adaptant aux nouvelles façons de consommer la musique. Ainsi, depuis quelques mois, ils ont opté pour la sortie de quelques singles ça et là. Il y a d'abord eu Dig Down et, récemment, Thought Contagion - dont vous pouvez d'ailleurs reproduire la cover. Après avoir joué des titres des Beatles avec son Supergroupe, Matt Bellamy s'est confié en interview quant au nouvel opus de Muse. Sortira t-il en novembre 2018 ? Oui, apparemment !

"Il devrait sortir en Novembre, quelque part par là“, a déclaré Matt Bellamy à la radio Triple M Sydney. Apparemment, la moitié du travail serait déjà accompli puisque le groupe aurait sept ou huit titres prêts. En ce qui concerne cet opus, Muse France rapporte : "Les autres morceaux comportent des éléments electro, du synthé, des éléments de piano classique. Il y a quelques chose de très cinématographique selon lui (matt Bellamy, nldr) dans ces titres". Connaissant Muse, on sait qu'ils seront là où on ne les attendra pas. Aussi, cet opus devrait compter deux titres acoustiques. En ce qui concerne les influences de ce huitième opus, Matt bellamy a confié vouloir revenir aux bandes originales Sci -fi qui ont marqué sa jeunesse.

Enfin, Muse France précise que touché par la mort du scientifique Stephen Hawkin, Matt Bellamy souhaiterait également lui rendre hommage (probablement en utlisant l'un de ses discours). Soyons patients, le disque tant attendu est donc prévu pour la fin de l'année !