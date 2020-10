Muse : un nouvel album en préparation ?

Rappelez-vous, il y a quelques mois, alors que nous étions en plein confinement, Matt Bellamy dévoilait Tomorrow's World, son tout nouveau single en solo. Un titre qui s'efforçait de nous transmettre un message positif et plein d'espoir concernant l'après-COVID-19. Très loin de s'ennuyer durant sa quarantaine, le chanteur britannique affirmait alors au média NME qu'il passait son temps à faire la cuisine, à s'occuper de son potager et à faire les cours à distance avec son fils. Une image bien loin des scènes enflammées et des concerts de folie dans lequel on a l'habitude de le voir. Pourtant, il semblerait que ce dernier ait trouvé un équilibre qui lui convienne parfaitement et qui lui ait permis de travailler sur un nouvel opus aux côtés de ses acolytes Christopher Wolstenholme et Dominic Howard.

En effet, récemment interviewé par The Sun, le leader de Muse confiait que le célèbre trio s'était remis au travail et qu'il préparait un tout nouvel opus. "J'ai commencé à écrire un nouvel album de Muse. J’ai commencé à écrire quand toutes les manifestations et tout le chaos ont démarré. C’est une chose étrange à dire, mais tout ça convient parfaitement à la musique que j’écris. C'est quelque chose qui vous met un peu sur les nerfs" a affirmé l'artiste britannique. Et il faut dire qu'après le succès de Simulation Theory en 2018, et de la tournée qui avait suivie, Muse méritait bien une petite pause. Celle-ci aura toutefois était de courte durée puisque l'année 2021 pourrait bien commencer par un album inédit du groupe de rock. Une information qui fait dores et déjà le bonheur de leurs nombreux fans à travers la planète.