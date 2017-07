Alors qu'une réédition de Showbiz et de Origins of Symetry se prépare, Muse continue leur petit bout de chemin musical. Sans oublier de mettre à profit leur célébrité pour la bonne cause. Le 19 août prochain, le groupe mené par Matt Bellamy se produira sur la scène du The O2 Shepherd’s Bush Empire à Londres. L'argent récolté grâce à la vente des billets sera reversé à l'association The Passage qui vient en aide aux sans-abri et aux personnes en difficulté sociale. Et pour parfaire ce cadeau, la formation anglaise a réservé une petite surprise à leurs fans : ce sont eux qui choisiront la setlist de cette prestation intimiste.

Ainsi, les aficionados du groupe pourront sélectionner jusqu'à dix chansons du répertoire du groupe qu'il jouera par la suite sur scène. Une fierté pour Matt Bellamy qui "[...] admire le travail du Passage depuis un moment maintenant. Ce qu'ils font est vitale pour la communauté londonienne. Nous sommes impatients d'apporter notre aide aux équipes, aux volontaires et aux sans-abri qui bénéficient de leur travail sans relâche". Leur dernière chanson Dig Down qui avait suscité un débat sera-t-elle sur la liste ? Il faudra s'armer de patience pour avoir la réponse ! En attendant, le groupe montera sur la scène des festivals Reeds et Reading fin août.