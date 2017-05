Après une tournée effrénée et quelques vacances (bien méritées), Muse semble prêt à revenir sur le devant de la scène. Depuis quelques temps, le trio nous laisse entrevoir un éventuel retour (on ne se remet toujours pas du clip teasé il y a peu) et visiblement, ce n'est plus qu'une question de temps. Matt Bellamy et sa bande sont repartis en studio en mars dernier, l'occasion pour eux d'enregistrer trois nouvelles chansons. Depuis, on se contente de quelques vidéos postées sur les réseaux sociaux. Mais avec ce nouveau teaser, on ne peut qu'espérer un retour rapide.

On vous l'accorde, ces quelques secondes ne nous apprennent pas grand chose. Après l'ère des drones, auraient -ils décidé de nous peindre la fin du monde ? C'est ce que l'on pourrait croire. De leur côté, les fans parient sur la date de sortie de ce huitième album (qui pourrait paraître cette année). Toujours est-il que Muse a quelques festivals à jouer cet été et qu'une tournée avec PVRIS et 30 Seconds To Mars est programmée... et quand on part en tournée, on emmène parfois quelques nouveaux titres. Patience, donc !