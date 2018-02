Alerte, ils sont de retour ! Comme prévu, Muse a dévoilé ce soir son nouveau single "Thought Contagion", un titre ultra entrainant porté par des choeurs puissants. Après le premier single "Dig Dawn", qui avait largement divisé les fans, ce nouvel extrait devrait mettre tout le monde d'accord, d'autant plus que les paroles très politiques de la chanson appellent encore une fois à la révolution. Si comme nous vous êtes déjà fan ça tombe très bien, puisque "Thought Contagion" sera diffusé dès 21h30 ce soir sur Virgin Radio et sera également le #VirginFriday de ce vendredi 16 février, ce qui signifie que vous allez pouvoir l'écouter toute la journée sur notre antenne ! Et comme Muse ne fait jamais les choses à moitié, le groupe vient en plus de partager le clip de la chanson, qu'on vous invite à découvrir juste en dessous.

Réalisé par Lance Drake, ce nouveau clip complètement barré met en scène des créatures pas franchement sympathiques qui exécutent une chorégraphie dans la rue (un petit clin d'oeil à "Thriller" ?). Matt Bellamy, Dom Howard et Chris Wolstenholme y font chacun une très courte apparition. "Thought Contagion" figurera sur le huitième album de Muse, dont la sortie est prévue fin 2018 ou début 2019. L'album sera bien évidemment suivi d'une tournée mondiale, qui selon les dernières déclarations du chanteur, surprendra par ses innovations technologiques. En attendant, deux autres singles devraient rapidement suivre dans les mois à venir...