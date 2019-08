Muse : Thought Contagion en live au Stade de France (VIDEO)

On ne le dira jamais assez : voir Muse en live est une chose à faire obligatoirement dans sa vie et ce, que l'on soit fan de la formation ou non. Les shows de Muse sont spectaculaires et pour la tournée qui accompagne son dernier opus, le groupe britannique a tout mis en oeuvre pour offrir une expérience inoubliable à tous ceux qui les verront sur scène. Et justement, si vous étiez au Stade de France en juillet dernier, alors vous savez que le show était aussi incroyable que percutant. Bonne nouvelle pour les nostalgiques (et pour ceux qui auraient souhaité y être), Muse a publié une vidéo live de Thought Contagion - prise au Stade de France.

Vous le savez sûrement, Muse prévoit un film pour clotûrer cette tournée colossale. Ainsi, lorsque le groupe se produira à l'O2 Arena de Londres les 14 et 15 septembre prochains, les concerts seront filmés. Thought Contagion est donc une petite pépite à savourer avant la sortie du film tant attendu !