Muse : The Dark Side, un nouveau morceau teasé par Matt Bellamy sur Instagram 

Le nouvel album de Muse se prépare à sortir (pour rappel, l'opus est attendu pour le mois de novembre). Pour le promouvoir, le groupe a déjà dévoilé quelques singles (dont Something Human, publié cet été). Or, Muse ne compte pas s'arrêter là, pas à quelques semaines de la sortie. Récemment, dans une vidéo postée sur Instagram, Matt Bellamy a teasé la suite. L'on y voit le leader seul, jouant de la guitare. Et visiblement, le leader a livré un petit extrait d'un morceau intitulé The Dark Side. Du moins, si l'on en croit la caption de la video.

"Le solo de guitare de The Dark Side", a t-il commenté. "Créé ton propre accompagnement ! #musethedarkside #guitarsolo #inthegarage”. Du côté des fans, les théories fusent pour compenser la frustration de l'attente. L'un d'eux jure que ce solo sonne comme du Led Zeppelin, ajoutant "Je suis sûre cette chanson sera P*TAIN DE SUPER". Pour l'heure, on ne sait pas quand le titre sera dévoilé - ni même s'il sera considéré comme un single. MAIS, c'est toujours ça de pris en attendant la sortie du prochain opus de Muse !