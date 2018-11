Muse : The Dark Side en live pour la BBC (VIDEO)

Simulation Theory est enfin dans les bacs ! Le nouvel album de Muse a fait une entrée remarquée dans les charts - notamment par son éclectisme. Il faut dire que même si certains morceaux nous ramènent tout droit vers les anciens albums, le groupe ne s'est pas privé de tester et d'expérimenter. De cet album, on a pu découvrir de nombreux singles (comme Something Human, Dig Down ou encore The Dark Side). Et justement, Muse a livré il y a quelques jours une performances sur le plateau de Jools Holland, pour la BBC. Alors si vous voulez passer de l'autre côté de la force, c'est par ici :

Performance vocale, décor et riffs de guitare, Muse (qui a déserté les plateaux pendant quelques temps) est donc de retour, plus fort que jamais. Ce live reste en tout cas un avant-goût de ce que sera la tournée ! Pour rappel, Matt Bellamy et ses accolytes comptent bien défendre ce nouvel opus et, petit bonus, le trio s'offrira trois dates en France - dont une au Stade de France. patience, ce concert de folie est prévu pour juillet 2019. Et connaissant Muse, la scénographie sera incroyable.