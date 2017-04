Drones, le dernier album de Muse, est sorti il y a près de deux ans maintenant, et le groupe britannique a enchaîné promo et tournées depuis. Le trio s’apprête à donner une série de concerts avec 30 Seconds To Mars dès le mois de mai, et ne se produira que sur une date européenne cet été au Reading Festival 2017 aux côtés de Kasabian et Eminem. Matt, Dom et Chris ne se fatiguent décidément jamais, leur huitième album semble être en préparation si on en croit les nombreuses photos et vidéos du groupe en studio postées sur les réseaux sociaux. La dernière en date sortie hier confirme même qu’une nouvelle chanson arrive bientôt… Genre demain ? Dans une semaine ? Un mois ? Retrouvez le teasing signé Matthew Bellamy !

Back in the studio. New song coming soon... Une publication partagée par Matt Bellamy (@mattbellamy) le 5 Avril 2017 à 11h47 PDT

Il ne suffit que d’un petit riff de guitare pour mettre la fan base de Muse en émoi. Ce nouveau morceau s’annonce assez psyché et on a bien hâte de la découvrir dans son intégralité ! Lors d’une rencontre avec des fans à Londres le mois dernier, Muse aurait confié que trois nouveaux titres avaient déjà été enregistrés. Il semble de plus en plus probable qu'un nouvel album se profile pour 2017, avec une tournée qui arriverait peu de temps après connaissant les bêtes... Affaire à suivre !